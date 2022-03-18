Послабление для бизнеса, налоговые каникулы, «упрощенка» для всех

15 марта Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощенную систему налогообложения для крупного бизнеса, отмену акцизов на горючее и снижение НДС, освобождение ФЛП от платы единого соцвзноса и прочее.
Суть временных налоговых и кредитных послаблений:
🔻 Налоги на горючее. Теперь акциз на бензины, тяжелые дистилляты и сжиженный газ составляет 0 евро за 1000 литров. Ставку налога на добавленную стоимость для ввоза горючего снизили с 20% до 7%.
🔻 «Упрощенка» для всех. Большой бизнес сможет воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать единый налог. Лимит годового дохода повысили с 10 млн грн до 10 млрд грн, а ограничения по количеству работников – сняли. Налог будет составлять 2% от обращения независимо от вида деятельности.
Исключение – льгота не касается предприятий, занимающихся продажей подакцизных товаров, организацией игорного бизнеса, а также добычей и реализацией полезных ископаемых
🔻 За нарушение закона об РРО не будут штрафовать до завершения военного положения.
🔻 Благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий, не облагается НДФЛ. Также не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.
Не снабжаются товарами и услугами случаи, когда товары и услуги передаются ВСУ, терробороне или правительственным структурам. Неприбыльные организации получают налоговую скидку 16% (вместо 4% сейчас) на пожертвования.
🔻 Налоговые каникулы и ипотека. Клиенты банков тоже получают льготы. В частности, убирается ответственность за несвоевременную оплату потребительских кредитов. После войны еще месяц запрещается взимать имущество по ипотеке и выселению жителей.
🔻 Налоги ФЛПов. «Упрощенцам» второй-третьей групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников. Такие суммы будут уплачены за счет госбюджета. С 1 марта и до прекращения военного положения ФЛП 1-3 групп не платят ЕСВ за себя.
🔻 С 24 февраля 2022 до конца 2022 года собственники освобождаются от уплаты налога за землю, расположенную на территориях, где идут бои.
Суть временных налоговых и кредитных послаблений:
🔻 Налоги на горючее. Теперь акциз на бензины, тяжелые дистилляты и сжиженный газ составляет 0 евро за 1000 литров. Ставку налога на добавленную стоимость для ввоза горючего снизили с 20% до 7%.
🔻 «Упрощенка» для всех. Большой бизнес сможет воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать единый налог. Лимит годового дохода повысили с 10 млн грн до 10 млрд грн, а ограничения по количеству работников – сняли. Налог будет составлять 2% от обращения независимо от вида деятельности.
Исключение – льгота не касается предприятий, занимающихся продажей подакцизных товаров, организацией игорного бизнеса, а также добычей и реализацией полезных ископаемых
🔻 За нарушение закона об РРО не будут штрафовать до завершения военного положения.
🔻 Благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий, не облагается НДФЛ. Также не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.
Не снабжаются товарами и услугами случаи, когда товары и услуги передаются ВСУ, терробороне или правительственным структурам. Неприбыльные организации получают налоговую скидку 16% (вместо 4% сейчас) на пожертвования.
🔻 Налоговые каникулы и ипотека. Клиенты банков тоже получают льготы. В частности, убирается ответственность за несвоевременную оплату потребительских кредитов. После войны еще месяц запрещается взимать имущество по ипотеке и выселению жителей.
🔻 Налоги ФЛПов. «Упрощенцам» второй-третьей групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников. Такие суммы будут уплачены за счет госбюджета. С 1 марта и до прекращения военного положения ФЛП 1-3 групп не платят ЕСВ за себя.
🔻 С 24 февраля 2022 до конца 2022 года собственники освобождаются от уплаты налога за землю, расположенную на территориях, где идут бои.
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