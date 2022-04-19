Посевная: 30% полей не пригодны к использованию аграриями

06:42 19 апреля Киев, Украина

В Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева зерновых из-за войны войны. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.



«Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта Украины и России», – говорится в сообщении.



Напомним, на 15 апреля украинские аграрии засеяли 1,94 млн га земель, что составляет 14,4% от запланированных на нынешний сезон 13,44 млн га.