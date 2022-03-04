Портфель ОВГЗ вырос на 3,235 млрд грн

Общая стоимость портфеля облигаций внутреннего государственного займа украинских банков составляет 453,634 млрд гривен. Специалисты НБУ отмечают, что эта стоимость выросла на 0,7% (на 3,235 млрд грн)

При этом, для юрлиц портфель облигаций увеличился на 1,7% (0,521 млрд гривен) — до 30,278 млрд гривен. Для физических лиц размер портфеля увеличился на 1,1% (0,09 млрд гривен) — до 8,316 млрд гривен.

Однако, для нерезидентов портфель облигаций внутреннего государственного займа сократился на 0,2% (0,185 млрд гривен) — до 80,494 млрд гривен.

Напомним, что Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет Украины около семи миллиардов гривен посредством того, что предложило инвесторам три разновидности гривневых облигаций. Речь идет об ОВГЗ с разными сроками обращения — 3 месяца, год и 3 года (гривневые), 6 месяцев (долларовые).

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины ожидается увеличение валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы, так как у аграриев началась активная фаза экспорта урожаев и предложение валюты возрастет.

«НБУ с начала сентября потратил из резервов более $200 млн для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке. Есть несколько причин, почему спрос увеличился. В частности, мы видели оживление со стороны импортеров. Плюс еще одна объективная причина — Минфин осуществлял погашение облигаций нерезидентов», — говорится в сообщении нацрегулятора.