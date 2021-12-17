Портфель ОВГЗ финучреждений Украины вырос на 0,6%

Украина продолжает расширять свой портфель облигаций внутреннего займа. Согласно информации, украинские банки увеличили портфель ОВГЗ на 0,6%, что в денежном эквиваленте составляет 3,196 млрд гривен.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов увеличился на 0,315 млрд грн (на 0,3%) - до 102,981 млрд грн, физлиц – на 0,091 млрд грн (на 0,6%) – до 15,222 млрд грн, тогда как юрлиц – уменьшился на 8,616 млрд грн (на 16,2%) – до 44,630 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 5,014 млрд грн (на 0,5%) - до 1,010 трлн грн, в собственности Нацбанка и территориальных общин – остался без изменений, передает Интерфакс-Украина.

Официальный курс на 1 апреля – 27,82 грн/$.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 30 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,86 млрд грн. В том числе были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.