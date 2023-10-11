Помощь Украине и Израилю является приоритетами Белого дома - Минфин США
16:56 11 октября Киев, Украина
Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что военная поддержка Украины, а также помощь Израилю являются приоритетами Белого дома.
Об этом чиновник сообщила во время пресс-конференции в марокканском Марракеше, передает агентство Bloomberg.
"Финансирование Украины как военное, так и прямая бюджетная поддержка, а также ресурсы для Израиля являются абсолютно приоритетами администрации президента Джо Байдена", — сказала Еллен.
По словам министерства финансов, Белый дом "дал это понять" Конгрессу.
"Считаем, что существует существенная поддержка со стороны обеих партий. Мы собираемся предоставить членам Конгресса возможность выяснить, как выполнять обещания, как только будет назначен представитель", — добавила должностная лицо.
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