Помощь Украине и Израилю является приоритетами Белого дома - Минфин США

16:56 11 октября Киев, Украина

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что военная поддержка Украины, а также помощь Израилю являются приоритетами Белого дома.

Об этом чиновник сообщила во время пресс-конференции в марокканском Марракеше, передает агентство Bloomberg.

"Финансирование Украины как военное, так и прямая бюджетная поддержка, а также ресурсы для Израиля являются абсолютно приоритетами администрации президента Джо Байдена", — сказала Еллен.

По словам министерства финансов, Белый дом "дал это понять" Конгрессу.