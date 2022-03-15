Помощь при рождении ребенка увеличат до 50 тыс грн

Кабинет Министров Украины заявил, что повысит размер выплат при рождении ребенка. Для этого ведомство одобрило для голосования Верховной Радой законопроект о внесении изменений. Речь идет о законе «О государственной помощи семьям с детьми».

Документ был разработан Минсоцполитики во исполнение Указа Президента Украины «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства» по повышению уровня государственной поддержки семей с детьми, в частности, путем увеличения размера помощи при рождении (усыновлении) ребенка, соответствующего поручения Премьер-министра Украины.

Законопроектом предлагается повысить с 1 января 2022 размер государственной помощи при рождении ребенка с 41280 грн до 50000 гривен. Выплата помощи будет проводиться единовременно в размере 25 процентов общего размера помощи, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

С 1 января 2023 и в дальнейшем ежегодно предусмотрено увеличение размера помощи при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждается Кабинетом Министров Украины.

Соответственно увеличится и размер пособия при усыновлении ребенка.