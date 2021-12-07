Помощь по безработице: данные за 2020 год

В 2020 году благодаря государственной программе по поддержке безработицы, украинцы смогли получить значительную материальную помощь. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства озвучило, что общее количество граждан, получивших материальную поддержку – около 400 тысяч. На помощь по временной безработице было выделено 2,8 млрд гривен.

«В 2020 году нам удалось остановить повальный уровень безработицы. И 400 тыс. людей получили поддержку по временной безработице, не будучи уволенными с предприятий. Общая сумма компенсаций составила 2,8 млрд грн»,- заявил глава ведомства.

Известно, что в прошлом году карантинные программы были профинансированы на 4,7 млрд грн.

«Это помощь ФЛП, работникам, работодателям… Все эти стимулирующие вещи, несмотря на ограниченность ресурсов, государство находило, чтобы поддержать предпринимателей, в первую очередь малых и средних», — сказал министр экономики.

Напомним, что новый закон вступил в силу в Украине. Так, в правительстве расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.