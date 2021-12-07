Помощь по безработице: данные за 2020 год

В 2020 году благодаря государственной программе по поддержке безработицы, украинцы смогли получить значительную материальную помощь. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства озвучило, что общее количество граждан, получивших материальную поддержку – около 400 тысяч. На помощь по временной безработице было выделено 2,8 млрд гривен.
Известно, что в прошлом году карантинные программы были профинансированы на 4,7 млрд грн.
Напомним, что новый закон вступил в силу в Украине. Так, в правительстве расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
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