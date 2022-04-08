Помощь от государства: карантин выходного дня

Украинское правительство составляет план помощи бизнесменам в условиях карантина выходного дня. Так, будут изменены условия программ "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица". Также, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует разработать новые планы помощи.
В рамках совершенствования программы "5-7-9" рассматриваются такие предложения:
- расширение круга участников из-за повышения максимального уровня годового дохода предприятий;
- возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года;
- вопрос залога и введения портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством);
- ослабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала.
Адаптация программы "Частичная безработица" к новым карантинным условиям: до существующего бюджета программы дополнительно выделили средств на сумму 80 млн грн.
Бизнесу помогут покрыть расходы на зарплату рабочим, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.
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