Помощь от государства: карантин выходного дня

Украинское правительство составляет план помощи бизнесменам в условиях карантина выходного дня. Так, будут изменены условия программ "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица". Также, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует разработать новые планы помощи.

В рамках совершенствования программы "5-7-9" рассматриваются такие предложения:

расширение круга участников из-за повышения максимального уровня годового дохода предприятий;

возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года;

вопрос залога и введения портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством);

ослабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала.

Адаптация программы "Частичная безработица" к новым карантинным условиям: до существующего бюджета программы дополнительно выделили средств на сумму 80 млн грн.

Бизнесу помогут покрыть расходы на зарплату рабочим, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.