Помощь многодетным семьям от государства увеличится

В интервью для СМИ министр социальной политики в Украине заявила, что правительство планирует увеличить социальную помощь в стране. В частности, Марина Лазебная отметила, что это касается многодетных семей.

По словам Лазебной, для сирот с инвалидностью, воспитывающихся в опекунских семьях и на которых в 18 лет прекращаются выплаты, хотят изменить порядок помощи.

«Мы внесли законопроект о том, чтобы дети с инвалидностью, которые проживают в детдомах, опекунских семьях, могли там проживать до 23 лет, соответственно, будут продолжаться выплаты. Нужна социализация этих детей, им после 18 нужно выходить куда-то из этих семей», - объяснила она.

Кроме того, Лазебная сообщила о программах помощи многодетным семьям. При этом она подчеркнула, что размеры помощи по программам многодетных выросли вдвое.

«По многодетным семьям у нас есть несколько программ помощи, одна из них малообеспеченным. Если семья малообеспеченная, она может прийти в эту программу, потому что там на каждого ребенка мы платим 130% прожиточного минимума. Размеры помощи по программам многодетных выросли вдвое. Можно обратиться в органы соцзащиты и там помогут», – сказала министр соцполитики.

В Украине дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, старше 23 лет получили право на жилье вне очереди. Тем временем, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики собирается изменить сумму алиментов, которые будут взыскиваться в пользу ребенка с биологических родителей.