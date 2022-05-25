Помощь многодетным семьям от государства увеличится

В интервью для СМИ министр социальной политики в Украине заявила, что правительство планирует увеличить социальную помощь в стране. В частности, Марина Лазебная отметила, что это касается многодетных семей.
По словам Лазебной, для сирот с инвалидностью, воспитывающихся в опекунских семьях и на которых в 18 лет прекращаются выплаты, хотят изменить порядок помощи.
Кроме того, Лазебная сообщила о программах помощи многодетным семьям. При этом она подчеркнула, что размеры помощи по программам многодетных выросли вдвое.
В Украине дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, старше 23 лет получили право на жилье вне очереди. Тем временем, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики собирается изменить сумму алиментов, которые будут взыскиваться в пользу ребенка с биологических родителей.
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