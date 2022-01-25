Помощь ЕС будет направлена на поддержание финансовой стабильности страны, - Минфин

10:02 25 Январь Киев, Украина

Стало известно, что средства, которые планирует выделить Европейский союз в виде макрофинансовой помощи Украине, правительство направит на финансовую стабильность государства.



Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко. Он с благодарностью отметил, что такая поддержка со стороны Евросоюза обеспечит Украине финансовую стабильность.



Чиновник подчеркнул, что новая программа сотрудничества с ЕС по макрофинансовой помощи – это очередное доказательство тому, что между Украиной и Европой наблюдается высокий уровень стратегического партнерства, а также «доверие к нашей стране и эффективного сотрудничества на протяжении последних лет».



Подробности министр не назвал, но то, что макрофинансовая помощь будет направлена на финансовую устойчивость, по его словам, однозначно.



Помимо этого, Евросоюз также принял решение предоставить Украине дополнительные грантовые ресурсы в размере 120 миллионов евро с целью поддержать развитие реформ и государственную политику по ключевым сферам.



Напомним, новый пакет финансовой помощи Украине по экстренным займам и грантам предложила Европейская комиссия. Он предусматривает предоставление 1,2 млрд евро.