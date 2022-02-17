Получить посылку из Китая по новым правилам Укрпочты

Вы совершали покупки на AliExpress? Тогда наверняка знаете, как неприятно ждать неопределенного срока получения посылки. Теперь все изменится! Укрпочта ввела новшество в отношении пересылки посылок из Китая. Почтовый оператор обещает, что изменения порадуют украинцев и сделают шопинг на AliExpress максимально удобным.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что национальный почтовый оператор завершает "эпоху бестрекингових посылок из Китая". Теперь отслеживать по специальному номеру можно будет абсолютно все грузы, включая небольшие посылки стоимостью до двух долларов с покупками из AliExpress.

"Уходит целая эпоха - эпоха бестрекингових отправлений из Китая от AliExpress. Доставка товаров стоимостью до $ 2 долларов, которые раньше шли дешевым тарифом без отслеживания, теперь по тарифу Cainio Super Economy можно будет отследить и на сайте и "Укрпочты", и в личном кабинете AliExpress ", - сообщил Игорь Смелянский.

Кроме того, глава Укрпочты отметил, что несмотря на изменение правил пересылки в сторону надежности и удобства, стоимость доставки не изменится. Улучшение сервиса никак не отразится на кошельках клиентов Укрпочты.