Получатели выплат в страховых компаниях на 60% - пенсионеры

13:54 02 Октябрь Киев, Украина

Правительственный портал опубликовал данные по получателям страховых выплат. Согласно информации, 129 тысяч человек, а это – свыше 60% - пенсионеры.

Из этого количества 123,3 тыс. человек - это пострадавшие, которые достигли пенсионного возраста, и 5,5 тыс. – иждивенцы (нетрудоспособные люди, чаще всего имеющие группу инвалидности – ред.) пенсионного возраста, которые имеют право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Средний размер ежемесячных страховых выплат за 8 месяцев для них составил 3 783,8 гривны.

По состоянию на 30 июня 2020 года активы страховщиков составляли 62 млрд гривен, а приемлемые активы в структуре баланса составляли 76%, а страховые обязательства составили 52%. На сегодняшний день в реестре находятся 215 страховых компаний.

В то же время в условиях карантина и снижения экономической активности в первом полугодии 2020 года валовые премии страховщиков (плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом – ред.) выросли на 4,4%, а уровень выплат составил 35%.

Доля входящего перестрахования (договор перестрахования, заключаемый с целью принять на себя ответственность, полную или частичную, другой страховой компании – ред.) в валовых страховых премиях уменьшилась с 25% до 9%. Доля исходящего перестрахования (договоры, переданные в перестрахование – ред.) уменьшилась с 33% до 20%.