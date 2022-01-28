Полтавские аудиторы обеспечили возмещение потерь на сумму более 25 млн грн

По результатам проведенных мер государственного финансового контроля в течение января – декабря 2021 года специалисты Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области выявили потери финансовых и материальных ресурсов на общую сумму 367 млн грн.
Благодаря работе аудиторов обеспечено возмещение финансовых нарушений, повлекших потери, на сумму 62,3 млн грн.
По итогам проведенных государственных финансовых аудитов прошлых лет и по результатам внедренных рекомендаций в январе – декабре 2021 года достигнут экономический эффект на сумму 85,2 млн грн. Предотвращены потери финансовых и материальных ресурсов из-за неэффективных управленческих действий или решений на сумму 25,7 млн грн.
Правоохранительным органам переданы материалы 40 мер государственного финансового контроля, по результатам рассмотрения которых начаты 10 досудебных расследований и вручены 4 письменных сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
За нарушение законодательства по финансовым вопросам 12 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 6 – к дисциплинарной и материальной ответственности.
Благодаря работе аудиторов обеспечено возмещение финансовых нарушений, повлекших потери, на сумму 62,3 млн грн.
По итогам проведенных государственных финансовых аудитов прошлых лет и по результатам внедренных рекомендаций в январе – декабре 2021 года достигнут экономический эффект на сумму 85,2 млн грн. Предотвращены потери финансовых и материальных ресурсов из-за неэффективных управленческих действий или решений на сумму 25,7 млн грн.
Правоохранительным органам переданы материалы 40 мер государственного финансового контроля, по результатам рассмотрения которых начаты 10 досудебных расследований и вручены 4 письменных сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
За нарушение законодательства по финансовым вопросам 12 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 6 – к дисциплинарной и материальной ответственности.
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