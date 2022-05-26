Полтавщина засеяла 100% от запланированных под посев площадей

18:38 26 мая Киев, Украина

Несмотря на сложную военную ситуацию, Украина продолжает жить лучше мордора. Аграрии Полтавщины посеяли 1402,6 тыс. га сельскохозяйственных культур. Это 100% от запланированных под посев площадей.



▪ Ранних зерновых и зернобобовых посеяли 91,9 тыс. га;

▪ Подсолнечника – 384,2 тыс. га;

▪️ Сахарной свеклы – 20,2 тыс. га;

▪ Ярого рапса – 800 га;

▪ Картофель посадили 54,2 тыс. га;

▪ Гречки – 2,5 тыс. га;

▪️ Проса – 5,4 тыс. га;

▪ Кукурузы – 621,6 тыс. га;

▪ Сои – 122,1 тыс. га.

Теперь впереди главное – вырастить и собрать урожай – сообщает глава ОВА Полтавской области Дмитрий Лунин.