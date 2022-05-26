Полтавщина засеяла 100% от запланированных под посев площадей

Несмотря на сложную военную ситуацию, Украина продолжает жить лучше мордора. Аграрии Полтавщины посеяли 1402,6 тыс. га сельскохозяйственных культур. Это 100% от запланированных под посев площадей.
▪ Ранних зерновых и зернобобовых посеяли 91,9 тыс. га;
▪ Подсолнечника – 384,2 тыс. га;
▪️ Сахарной свеклы – 20,2 тыс. га;
▪ Ярого рапса – 800 га;
▪ Картофель посадили 54,2 тыс. га;
▪ Гречки – 2,5 тыс. га;
▪️ Проса – 5,4 тыс. га;
▪ Кукурузы – 621,6 тыс. га;
▪ Сои – 122,1 тыс. га.
▪ Ранних зерновых и зернобобовых посеяли 91,9 тыс. га;
▪ Подсолнечника – 384,2 тыс. га;
▪️ Сахарной свеклы – 20,2 тыс. га;
▪ Ярого рапса – 800 га;
▪ Картофель посадили 54,2 тыс. га;
▪ Гречки – 2,5 тыс. га;
▪️ Проса – 5,4 тыс. га;
▪ Кукурузы – 621,6 тыс. га;
▪ Сои – 122,1 тыс. га.
Теперь впереди главное – вырастить и собрать урожай – сообщает глава ОВА Полтавской области Дмитрий Лунин.
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