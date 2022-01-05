Полтавщина вошла в топ регионов-лидеров, активно пользующихся аграрными расписками

15:19 05 Январь Киев, Украина

В Департаменте агропромышленного развития Полтавской ОГА подведены итоги работы проекта «Аграрные расписки в Украине» за 2021 год.

С начала года в области оформлено 87 аграрных расписок, что позволило привлечь 610,9 млн. грн. дополнительных денежных ресурсов. Фермерскими хозяйствами заключено 20 аграрных расписок на 105,0 млн. грн. Полтавщина входит в регионы-лидеры, наиболее активно пользующиеся привлечением финансирования по аграрным распискам.



Кроме того 2021 году в агропромышленном комплексе области внедрялось 75 инвестиционных проектов сметной стоимостью 4,0 млрд. грн. Из них: 45 объектов в области растениеводства сметной стоимостью 2,5 млрд. грн., 15 объектов в области животноводства стоимостью 0,5 млрд. грн., 15 объектов по переработке сельскохозяйственной продукции сметной стоимостью 1,0 млрд. .грн. Это позволит создать 555 новых рабочих мест.



В течение 2021 года внедрено 43 инвестиционных проекта на сумму 2,3 млрд. грн., создано 195 рабочих место.



Также в 2021 году в области начала действовать Программа развития и поддержки аграрного комплекса Полтавщины по приоритетным направлениям на период до 2027 года.. Она направлена на увеличение добавленной стоимости в аграрной сфере, поддержку занятости сельского населения, создание дополнительных возможностей роста доходов индивидуальных домохозяйств, малого и среднего аграрного бизнеса, улучшение развития села и качества жизни в сельской местности. Для финансирования мер Программы использовано 5,1 млн. грн.



Реализация направлений Программы позволит дополнительно создать 19 постоянных рабочих мест и 40 сезонных. 22 семейные фермы получили возможность воспользоваться финансовой поддержкой в рамках Программы.

770 малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей и 1695 личных хозяйств Полтавщины получили государственную поддержку в сумме 223,3 млн. грн. Область заняла 6-е место среди регионов Украины по объему полученных государственных средств.



Кроме того, 7 фермерских хозяйств получили кредитные ресурсы на сумму 3,2 млн. грн.