Полтавщина: производители органической продукции получили более 160 тыс грн компенсации

В 2021 году в рамках Программы развития и поддержки аграрного комплекса области по приоритетным направлениям на период до 2027 года производители органической продукции получили компенсацию на общую сумму 161,2 тысячи гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента агропромышленного развития Полтавской ОГА.
В Департаменте напомнили, что программа была утверждена решением первого пленарного заседания четвертой сессии Полтавского областного совета восьмого созыва.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы составляет 205,0 млн грн в том числе: средства областного бюджета – 127,5 млн грн (62,2%), средства местных бюджетов и других источников – 77,5 млн грн 8%).
На 2021 год Программой предусмотрено выделение средств из областного бюджета в сумме 16,5 млн. грн. Для финансирования мер Программы выделено 7,7 млн грн.
По направлению «Поддержка товаропроизводителей органической продукции»:
– компенсацию в размере 50% понесенных расходов в связи с проведением и подтверждением соответствия производства органической продукции (сырья) и получением сертификата соответствия в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции независимо от видов сельскохозяйственной деятельности и видов продуктов переработки получили 6 субъектов хозяйствования на сумму 66,6 тыс. грн;
– компенсацию 50% понесенных расходов на приобретение разрешенных для использования средств защиты растений и удобрений производителям органической продукции получили 4 субъекта хозяйствования в размере 94,6 тыс. грн.
Общая сумма компенсации составила 161,2 тысячи гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента агропромышленного развития Полтавской ОГА.
В Департаменте напомнили, что программа была утверждена решением первого пленарного заседания четвертой сессии Полтавского областного совета восьмого созыва.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы составляет 205,0 млн грн в том числе: средства областного бюджета – 127,5 млн грн (62,2%), средства местных бюджетов и других источников – 77,5 млн грн 8%).
На 2021 год Программой предусмотрено выделение средств из областного бюджета в сумме 16,5 млн. грн. Для финансирования мер Программы выделено 7,7 млн грн.
По направлению «Поддержка товаропроизводителей органической продукции»:
– компенсацию в размере 50% понесенных расходов в связи с проведением и подтверждением соответствия производства органической продукции (сырья) и получением сертификата соответствия в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции независимо от видов сельскохозяйственной деятельности и видов продуктов переработки получили 6 субъектов хозяйствования на сумму 66,6 тыс. грн;
– компенсацию 50% понесенных расходов на приобретение разрешенных для использования средств защиты растений и удобрений производителям органической продукции получили 4 субъекта хозяйствования в размере 94,6 тыс. грн.
Общая сумма компенсации составила 161,2 тысячи гривен.
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