Польша заморозила $33 млн долларов в рамках санкций против РФ

18:24 22 марта Киев, Украина

В Польше заморожены на счетах около 33 млн долларов (более 140 млн злотых) в рамках санкций против России.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.



По слова Мюллера, речь идет только о заморозке средств. Для конфискации средств или передаче их на нужны пострадавшим от российской агрессии потребуются изменения в польской Конституции, отметил официальный представитель правительства.

К слову, ранее Варшава поддержала запрет на грузоперевозки через Польшу в Россию и Беларусь. Однако решение о прекращении этого относится к компетенции Евросоюза. Также Польша требует эмбарго на газ, нефть и уголь.