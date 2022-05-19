Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

08:59 19 мая Киев, Украина

Польша из собственных резервов предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина , об єтом стало известно ппосле встречи Министра экономики Украины Юлии Свириденко с польским министерством климата и окружающей среды Анной Москвой.

Во время разговора украинский министр сообщила, что до войны 97% топлива в Украину поставлялось из рроссии и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты. Также российские войска уничтожили Кременчугский НПЗ, поэтому в Украине ощущается сильный дефицит топлива.



В рамках помощи Польша из своих запасов отправит 25 тысяч тонн бензина. Это поможет сбалансировать рынок топлива.



Кроме того, Анна Москва сообщила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Она добавила, что такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было. Сотрудничество будет продолжаться и в мирное время.