Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

Польша из собственных резервов предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина, об єтом стало известно ппосле встречи Министра экономики Украины Юлии Свириденко с польским министерством климата и окружающей среды Анной Москвой.
Во время разговора украинский министр сообщила, что до войны 97% топлива в Украину поставлялось из рроссии и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты. Также российские войска уничтожили Кременчугский НПЗ, поэтому в Украине ощущается сильный дефицит топлива.
В рамках помощи Польша из своих запасов отправит 25 тысяч тонн бензина. Это поможет сбалансировать рынок топлива.
Кроме того, Анна Москва сообщила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Она добавила, что такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было. Сотрудничество будет продолжаться и в мирное время.
В рамках помощи Польша из своих запасов отправит 25 тысяч тонн бензина. Это поможет сбалансировать рынок топлива.
Кроме того, Анна Москва сообщила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Она добавила, что такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было. Сотрудничество будет продолжаться и в мирное время.
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