Польша хочет налоговые декларации от мигрантов

В течение месяца, по распоряжению польского правительства все трудовые мигранты получат специальные коды-идентификаторы. Это коснется и украинцев, уезжающих на заработки в Польшу. Речь идет об оформлении деклараций, которые позволяют мигрантам платить налоги в стране, где они работают.

Согласно решению властей, взамен гастарбайтеры получат возмещение вычетов и налоговые льготы.

Напомним, что в Польше пожаловались на отсутствие трудовых мигрантов со стороны Украины. Обычно каждый год на сезонные работы в соседнем государстве выезжает множество украинцев, поскольку в Польше за ту же самую работу платят гораздо больше.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины рассказали, сколько средств перечисляют трудовые мигранты на счета государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.