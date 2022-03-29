Покупатели хотят сократить свои расходы на Новый год и Рождество

Кризис от коронавируса влияет на все сферы жизни по всему миру. Так, эксперты аналитической компании «Deloitte» считают, что покупательская платежеспособность в период рождественских и новогодних праздников упадет в разы.

В своем исследование эксперты проанализировали планы не менее 4012 американских потребителей и сделали вывод о том, что в этом году люди готовы ограничить свои растраты на новогодние праздники.

«Многие планируют сократить расходы в ключевых направлениях: сумма покупок в магазинах, путешествия и время, потраченное на покупки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что несмотря на тяжелый период, весь мир все равно готов тратить личные сбережения на празднование Нового года. Однако для бизнеса зимний сезон все равно станет периодом неопределенности, ведь их прибыль значительно упадет в сравнении с результатами 2019 года.

Напомним, что до начала 2021 года в Украине вырастут цены на основные продукты питания. Однако невысокий процент роста — от 7 до 8 — сохранится только в том случае, если не случится ничего серьезного. Сырьевые рынки чутко реагируют на изменения в экономике, они едва ли не первыми демонстрируют, насколько сложная ситуация в стране.