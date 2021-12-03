Покупатель не оплатил Вишняковский спиртзавод

На сайте ProZorro появился документ, отменяющий продажу Вишняковского спиртзавода (Полтавская область). Согласно данным, покупатель Спирит Этил не осуществил оплату объекта и лишился прав собственности.

Согласно документу, конечная дата подписания договора купли-продажи закончилась 3 апреля. "По состоянию на 5 апреля победитель аукциона не прибыл на подписание договора купли-продажи. Писем о составлении договора компания не присылала", – говорится в документе.

По факту неподписания договора Фонд госимущества лишил компанию Спирит Этил права участвовать в аукционах по продаже госимущества. Компании не вернут гарантийный залог. Спирит Этил – второй инвестор, отказавшийся платить за Вишняковский спиртзавод.

В декабре 2020 года Вишняковский спиртзавод был продан за рекордные 234 млн грн компании РесурсПромЗахид. Это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов, как по количеству участников, так и по финальной стоимости объекта, заявляли в Фонде госимущества. Однако, компания отказалась проводить оплату за купленный актив и Фонд выставил спиртзавод на повторную продажу по стартовой цене в 21 млн грн.

На этот раз на спиртзавод претендовали шесть компаний. В ходе торгов цена актива выросла в 4,8 раз до 101,2 млн грн.