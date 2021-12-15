«Подводные камни» накопительной пенсионной системы

В интервью телеканалу "Украина 24", директор Института развития территорий Юрий Ганущак рассказал о недостатках накопительной пенсионной системы. Он привел весомые аргументы, которые свидетельствуют о том, как невыгодна данная система для клиента, и порой может привести к банкротству.

«Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира. Вкладывать ресурсы в 40 лет невозможно, потому что каждые 20 лет – глобальный кризис, и обесцениваются, прежде всего, долгосрочные вложения», - пояснил эксперт.

Ганущак подчеркнул, что для контроля над накопительной системой нужен серьезный государственный аппарат. Кроме того, по словам эксперта – пенсионные фонды накопительной системы также хотят заработать, а это довольно дорого.

«Обязательная накопительная система – это примерно 7 процентов от всех вкладов людей, это очень дорого», – сказал Ганущак.

Как отметил эксперт, многие страны мира вводят сейчас условно-накопительные пенсионные системы. Такие системы объединили в себе позитивные моменты из солидарной и накопительной.

Ганущак подчеркнул, что солидарные пенсионные системы – это лучший вариант, поскольку такие системы никого не смогут обанкротить.

«Мы сейчас копируем худшие системы, которые пытаются на нас отработать, страховщики на нас еще не заработали. В Украине применяют обанкротившиеся системы, от которых все давно отказались», – заявил Ганущак.

Согласен с подобным мнением и экономист Олег Пендзин. Он заявил, что украинские граждане, отчисляющие выплаты в накопительные пенсионные фонды, в одночасье могут лишиться всех денег разом.

Плохим вариантом для Украины накопительную пенсионную систему считает и экс-министр социальной политики Андрей Рева. Он отметил, что введение накопительной пенсионной системы – это известная финансовая пирамида МММ только на государственном уровне.