Подсчитано, что Украина обеспечивает продуктами 150 миллионов человек в мире

13:22 18 октября Киев, Украина

Грозит ли нашей планете в ближайшее время голод? Многие утверждают, что он уже наступает, а впереди, по словам главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли, мир ожидает голод «библейских масштабов». Но не все так плохо. Оказывается, Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 млн человек во всем мире и имеет потенциал удвоить эти объемы.

"Мы подсчитывали - и это было подтверждено источниками международных расчетов, - что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое - это реально достижимо", - заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время онлайн-брифинга по случаю Всемирного дня продовольствия.

Для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, ведь, например, орошение требует существенного финансирования. А самое важное - Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.

"Что мы увидели в этом году? Первая реакция во многих странах на карантин была - закрытость, что является очень негативом с точки зрения обеспечения продовольствием населения мира. Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население ", - подчеркнул Высоцкий.

В этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки: "Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии".

Ранее Высоцкий заявлял, что Украина не до конца использует свой аграрный потенциал в этой сфере.