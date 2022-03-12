Подсчитано, что Украина обеспечивает продуктами 150 миллионов человек в мире

Грозит ли нашей планете в ближайшее время голод? Многие утверждают, что он уже наступает, а впереди, по словам главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли, мир ожидает голод «библейских масштабов». Но не все так плохо. Оказывается, Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 млн человек во всем мире и имеет потенциал удвоить эти объемы.
Для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечение инвестиций, ведь, например, орошение требует существенного финансирования. А самое важное - Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.
В этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки: "Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии".
Ранее Высоцкий заявлял, что Украина не до конца использует свой аграрный потенциал в этой сфере.
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