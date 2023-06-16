Подрыв Каховской ГЭС: рыбная отрасль терпит убытки в 10,5 миллиарда гривен

15:13 07 июня Киев, Украина

В Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что из-за подрыва Каховской ГЭС рыбная отрасль терпит убытки в 10,5 миллиарда гривен.



Уже фиксируется гибель рыб как молодежи, так и взрослых особей. Как только закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках.



Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при понижении «паводковой» волны, эти биоресурсы окажутся на суше.



Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соле воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.