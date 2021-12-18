Подорожание тарифов на «коммуналку» – что ждать украинцам?

13:25 29 Июль Киев, Украина

Открытие рынка газа в Украине с 1 августа может повлиять на стоимость продукта. Так, регулированием цен отныне будут заниматься поставщики. Это может привести к неконтролируемому скачку тарифов на зимнее отопление – государство больше не сможет регулировать стоимость.

В то же время с августа украинцы смогут самостоятельно выбрать поставщика услуг, отмечает Обозреватель. По сравнению с 2015 годом процедура значительно упрощена.

Если поставщик сильно увеличит цены на газ, используя монопольное положение, граждане смогут подать жалобу в Антимонопольный комитет (АМКУ).

В июне НКРЕКП начала второй этап подорожания доставки газа на 46%. Чтобы смягчить для населения переход на новые тарифы, подорожание было разбито на два этапа - с 1 января и 1 июля. Напомним, с 1 января операторы рынка (облгазы / газзбуты) выставляют стоимость за газ в двух платежках: одну за потребленное голубое топливо, а другую - за услугу по его доставке. Также Кабмин планирует запустить сайт с тарифами на газ в регионах.