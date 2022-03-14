Поднятие прожиточного минимума в Украине невозможно

Советник Президента по экономическим вопросам рассказал, что поднять прожиточный минимум в Украине – не так легко. Также Олег Устенко сказал, что борьба с бедностью в Украине – сложный этап для экономики. Поднятие минимума повлечет за собой расходы из государственной казны, к которым страна не готова.

По его словам, есть «много подводных камней».

«Для того чтобы эффективно бороться с бедностью, нужно обеспечивать высокий экономический рост, экономика должна расти на 5%», - отметил советник Президента.

Однако в 2021 году рост составит 4,5%, а этого недостаточно, «чтобы эффективно выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной». При этом законопроект предлагает увеличить прожиточный минимум до 40% от средней зарплаты.

«Это означает, что мы быстро перейдем от 2200 грн в месяц до примерно 5500 грн, если учесть, что средняя зарплата в этом году - 13-13,5 тыс. грн. Будет значительное влияние на многие выплат в Украине - штрафы, пеня, пенсия. С одной стороны - нужно будет увеличивать расходы госбюджета, с другой - идти на то, что будут увеличены выплаты по многим направлениям, например, подачи заявлений в суд, различные сборы», - рассказал Устенко.

В то же время Украина уже давно должна была перейти из физиологического на социальный прожиточный минимум, который по меньшей мере включает содержание жилья.

«Во всем мире считают социальный прожиточный минимум, мы считаем физиологический. Есть такие страны, где в прожиточный минимум заложены средства на содержание домашних животных. А у нас с вами физиологический - трое трусов, четыре пары носков, половина пальто в год, это физиология, а не социальные вопросы», - рассказал экономист Олег Пендзин.

Стоит отметить, что на сегодня прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн, для нетрудоспособных - 1769 грн в месяц.