Подготовлен новый пакет санкций от Еврокомиссии российским и беларусским олигархам

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси в связи с вторжением в Украину, которые затронут дополнительных российских олигархов и политиков, а также три белорусских банка.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Новый пакет санкций предусматривает запрет на экспорт морских технологий из ЕС в Россию и дает рекомендации по мониторингу криптовалют, чтобы избежать их использования для обхода санкций Европейского Союза.
Кроме того, ЕС планирует добавить в свой "черный список" нескольких олигархов и российских депутатов.
Санкции также закроют трем белорусским банкам доступ к системе SWIFT
Как сообщалось, Россия уже обошла Иран и Северную Корею и превратилась в наиболее подсанкционное государство в мире из-за вторжения в Украину.
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