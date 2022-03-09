Подготовлен новый пакет санкций от Еврокомиссии российским и беларусским олигархам

13:53 08 Март Киев, Украина

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси в связи с вторжением в Украину, которые затронут дополнительных российских олигархов и политиков, а также три белорусских банка.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Новый пакет санкций предусматривает запрет на экспорт морских технологий из ЕС в Россию и дает рекомендации по мониторингу криптовалют, чтобы избежать их использования для обхода санкций Европейского Союза.

Кроме того, ЕС планирует добавить в свой "черный список" нескольких олигархов и российских депутатов.

Санкции также закроют трем белорусским банкам доступ к системе SWIFT