Под Киевом построят два завода по переработке отходов в рамках «мусорной реформы»

В Киевской области построят два современных завода по обработке бытовых отходов, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Один завод будет обслуживать Бровары и Борисполь (ориентировочная мощность составит 110-120 тысяч тонн отходов в год), а второй – Фастов (мощность 35-100 тысяч тонн в год). По словам Стрельца, заводы могут появиться уже через два года, то есть в 2024 году.
На заводах будут использовать сразу несколько технологий обработки. В частности, будет предусмотрена переработка органических пищевых отходов с последующим производством биометана, а также сортировка отходов с выделением ресурсоценных материалов (металлолом, стекла и пластика).
Проекты будут реализовываться за счет кредитов европейских банков, переговоры с инвесторами продолжаются.
По словам Министра защиты окружающей среды, это будет первый инвестиционный проект в рамках реформы управления отходами, которую летом приняли в Украине. Всего в Украине планируется построить 200 предприятий по переработке отходов, 10 из них в Киевской области.
В июне 2022 года в Украине был принят рамочный закон «Об управлении отходами». Это начало реформы, которая должна запустить в стране европейские практики обращения с мусором. Например, сортировка и переработка вместо хранения на полигонах, расширенная ответственность производителя (когда производитель обязан обеспечить полную утилизацию упаковки своего товара), а также новые нормы экологической безопасности для свалок.
Один завод будет обслуживать Бровары и Борисполь (ориентировочная мощность составит 110-120 тысяч тонн отходов в год), а второй – Фастов (мощность 35-100 тысяч тонн в год). По словам Стрельца, заводы могут появиться уже через два года, то есть в 2024 году.
На заводах будут использовать сразу несколько технологий обработки. В частности, будет предусмотрена переработка органических пищевых отходов с последующим производством биометана, а также сортировка отходов с выделением ресурсоценных материалов (металлолом, стекла и пластика).
Проекты будут реализовываться за счет кредитов европейских банков, переговоры с инвесторами продолжаются.
По словам Министра защиты окружающей среды, это будет первый инвестиционный проект в рамках реформы управления отходами, которую летом приняли в Украине. Всего в Украине планируется построить 200 предприятий по переработке отходов, 10 из них в Киевской области.
В июне 2022 года в Украине был принят рамочный закон «Об управлении отходами». Это начало реформы, которая должна запустить в стране европейские практики обращения с мусором. Например, сортировка и переработка вместо хранения на полигонах, расширенная ответственность производителя (когда производитель обязан обеспечить полную утилизацию упаковки своего товара), а также новые нормы экологической безопасности для свалок.
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