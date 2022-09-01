Почти все банки рф потеряли доступ к операциям с валютой

19:29 19 августа Киев, Украина

На данный момент почти все российские банки лишились доступа к зарубежным корсчетам, без которых валютные операции невозможны.

Об этом сообщила в пятницу председатель комитета Ассоциации банков россии по рискам Елена Букина. Разница между санкционными и несанкционными практически стерлась, посетовала она.

«У нас отключаются корсчета. Сейчас остались единицы, у которых работают корсчета. В основном они уже в неработающем порядке стоят, даже если банк не попал под санкции» , — констатировала Букина.

В результате количество зарубежных переводов, которые российские банки способны провести, абсолютно не покрывает запросы финансового сектора, сказала она, добавив, что давление на российскую экономику усиливается.



В мае о закрытии корсчетов в евро российских банкиров уведомила австрийская Raiffeisenbank International, клиентом которой среди прочих был банк «Тинькофф».



В августе «письма счастья» о разрыве корреспондентских отношений российские банки начали получать из США. Крупнейший в Штатах по активам банк JP Morgan уведомил российских клиентов о прекращении обслуживания корсчетов, сделав исключение лишь для Газпромбанка (через который проходят расчеты за газ) и структур Московской биржи.



Под удар попали как небольшие, так и крупные банки, у которых корсчета закроются с 1 сентября. Вслед за JPM проводить долларовые операции для российских коллег отказался Citibank. Открытые корсчета остаются у дочек иностранных банков (Райффайзенбанк, Юникредит), которым президент Владимир Путин своим указом запретил уходить из России.



И хотя не все ниточки, связывающие российскую экономику с мировой, перерезаны, доллар и евро будут постепенно уходить на второй план. Вместо традиционных мировых валют экономике придется учиться жить с китайским юанем, оборот которого на Московской бирже с начала года вырос более чем в 50 раз.