Почти полтора миллиона жителей Украины получили деньги

13:06 09 Июль Киев, Украина

За полгода 2020 года Фонд социального страхования Украины профинансировал 1,4 миллионам работающим украинцам средства, как помощь при родах, временной утрате трудоспособности, беременности, помощи из-за карантина и помощи на похороны.

За указанный период Фонд финансировал заявления, которые были получены от работодателей за период декабрь 2019-июнь 2020.

Получить помощь от Фонда соцстрахования можно по следующему сценарию. Получить в медучреждении больничный лист и отдать работодателю, причем сделать это надо не позднее, чем в течение года после получения листка. Затем больничный передают в Комиссию по соцстрахованию компании, рассмотрение дела длится 10 календарных дней. Далее бухгалтерия рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет соответствующую заявку.

Фонд соцстрахования Украины предоставляет финансы на помощь по временной нетрудоспособности в течение 10 дней. После осуществления финансирования, деньги приходят на счет работодателя, он, в свою очередь, выдает их застрахованному лицу.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердила социальные выплаты одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе. Их размер будет составлять 40 процентов от прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц. За принятие законопроекта №2494 проголосовали 239 депутатов.

Также мы писали о том, что в Украине активно проводится проверка получателей социальной помощи. Специально для этих мер еще в 2019 году был принят закон, который предоставляет право изучать доходы и расходы льготников. При этом проверяются даже люди, которые в течении трех лет не получал помощи от страны