Почти 5 млн украинцев потеряли работу из-за войны

В результате полномасштабного вторжения россии в Украину по меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу: уровень безработицы существенно вырос, однако проблема решается с помощью различных правительственных программ.
Об этом заявила заместитель министерства экономики Украины Татьяна Бережная на Польско-Украинском экономическом форуме, говорится на официальном сайте Минэкономики.
Об этом заявила заместитель министерства экономики Украины Татьяна Бережная на Польско-Украинском экономическом форуме, говорится на официальном сайте Минэкономики.
По ее словам, именно поэтому среди ключевых приоритетов работы правительства есть стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой граждан Украины, а также создание новых рабочих мест.
Замминистра подчеркнула, что на это направлен ряд правительственных программ, которые уже запущены и успешно работают.
Среди таких программ: доступное кредитование для бизнеса, релокация предприятий с опасных территорий в относительно безопасные, грантовая поддержка развития предпринимательства - работа, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления", программы помощи по частичной безработице и т.д.
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