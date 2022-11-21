Почти 5 млн украинцев потеряли работу из-за войны

09:42 21 ноября Киев, Украина





Об этом заявила заместитель министерства экономики Украины Татьяна Бережная на Польско-Украинском экономическом форуме, говорится на официальном сайте В результате полномасштабного вторжения россии в Украину по меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу: уровень безработицы существенно вырос, однако проблема решается с помощью различных правительственных программ.Об этом заявила заместитель министерства экономики Украины Татьяна Бережная на Польско-Украинском экономическом форуме, говорится на официальном сайте Минэкономики

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере, 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", — отметила Бережная.

По ее словам, именно поэтому среди ключевых приоритетов работы правительства есть стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой граждан Украины, а также создание новых рабочих мест.



Замминистра подчеркнула, что на это направлен ряд правительственных программ, которые уже запущены и успешно работают.



Среди таких программ: доступное кредитование для бизнеса, релокация предприятий с опасных территорий в относительно безопасные, грантовая поддержка развития предпринимательства - работа, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления", программы помощи по частичной безработице и т.д.