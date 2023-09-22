Почти 2 трлн гривен в этом году пойдет на безопасность и оборону - Шмыгаль

15:33 22 сентября Киев, Украина

Власти в ближайшее время примут решение о выделении дополнительных средств из госбюджета на сектор безопасности и обороны. В целом государство направит в этом году в эту сферу почти 2 трлн гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на проходящем в Киеве Региональном экономическом форуме.

"Украина в прошлом году перевела экономику на "военные рельсы". Весь бюджет мирного времени направлен на закупку и производство всего необходимого для Вооруженных сил Украины. Это первоочередная задача для государства", - сказал Денис Шмыгаль.

Также по словам главы правительства, в приоритете — восстановление жилья для потерявших его людей.

"Важный приоритет также — восстановить жилье потерявших его людей. Вскоре в "Действии" будут введены соответствующие сертификаты. Призвал власти на местах обратить внимание на работу региональных комиссий, которые занимаются верификацией убытков", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что россия уже начала "энергетический террор".

"Энергетика. Ключевой акцент - это защита энергообъектов. Сейчас мы более готовы к зиме, чем в прошлом году. Но зима все равно будет сложной, россия уже начала энергетический террор", - сказал он.

По словам Шмыгаля, государство продолжает поддерживать бизнес для создания новых рабочих мест.