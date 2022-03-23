Почти 100 тысяч работников в России отправили в простой на фоне ухода западного бизнеса

95 865 российских работников в данный момент находятся в простое. Об этом на заседании Совета Федерации заявила вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова.
Больше всего работников, находящихся в простое, в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях.
36 765 организаций, где работают в общей сложности 8,4 миллиона россиян, заявили об изменениях режима занятости, добавила Карелова.
После вторжения России в Украину страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции, а западные компании начали покидать российский рынок или ограничивать работу с ним. По данным исследователей Йельского университета, с начала войны так или иначе свою деятельность в России ограничили более 450 компаний.
В правительстве предложили вводить внешнее управлением имуществом компаний, покидающих российский рынок. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин предостерег власти от национализации этого имущества.
Больше всего работников, находящихся в простое, в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях.
36 765 организаций, где работают в общей сложности 8,4 миллиона россиян, заявили об изменениях режима занятости, добавила Карелова.
После вторжения России в Украину страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции, а западные компании начали покидать российский рынок или ограничивать работу с ним. По данным исследователей Йельского университета, с начала войны так или иначе свою деятельность в России ограничили более 450 компаний.
В правительстве предложили вводить внешнее управлением имуществом компаний, покидающих российский рынок. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин предостерег власти от национализации этого имущества.
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