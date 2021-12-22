Почему украинские банки не спешат выдавать ипотечные кредиты

Сегодня в своем интервью глава Нацбанка Кирилл Шевченко объяснил позицию украинских банков в отношении финансирования кредитов по ипотеке. По его словам, деятельность банков в этом сегменте сдерживает, прежде всего, нечистоплотность в вопросах бизнеса со стороны компаний-застройщиков, которые используют непрозрачные схемы финансирования.

"Рынок первичного жилья недостаточно прозрачный. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жильцы в конечном итоге не получают свое жилье. Схемы финансирования непрозрачные", - пояснил Шевченко.

Кроме того, по его словам, есть еще ряд моментов, которые сдерживают банки. Один из них - мораторий на взыскание валютных кредитов.

"Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную Раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна", - отметил глава центробанка.

Что же касается такой проблемы, как прописка несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, то, как уточнил Шевченко, Минюстом были внесены ограничения по ряду инструкций. И после этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до этих изменений.

"Проблема, как прописка несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания, была, она горячо обсуждалась, но на уровне подзаконного акта эта проблема решена", - пояснил глава НБУ.

Напомним, 27 апреля президент Владимир Зеленский пообещал украинцам ипотеку под 10%, а также дешевые кредиты малому бизнесу. По его словам, это стало возможно благодаря снижению учетной ставки.

Но позже в Минфине объяснили, почему ипотеки под 10% пока не будет, назвав это достижимой целью в будущем.