Почему украинцы переплачивают за газ

За четыре года объемы распределения газа сократились на 20%, и на данный момент газораспределительные сети (ГРС) имеют избыточную мощность и инфраструктуру, в результате чего украинцы переплачивают за транспортировку. Об этом рассказал глава профильной ассоциации.
По его словам, средств у облгазов на инвестиционную составляющую хронически не хватает, в результате чего газопроводы изнашиваются, а многие вообще находятся в аварийном состоянии.
Он добавил, что, с одной стороны, инфраструктура требует модернизации, а с другой – оптимизации.
По мнению главы ассоциации, государству необходимо в первую очередь стимулировать инвестиции именно в отрасль газораспределения.
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