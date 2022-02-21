Почему украинцы переплачивают за газ

08:05 29 Сентябрь Киев, Украина

За четыре года объемы распределения газа сократились на 20%, и на данный момент газораспределительные сети (ГРС) имеют избыточную мощность и инфраструктуру, в результате чего украинцы переплачивают за транспортировку. Об этом рассказал глава профильной ассоциации.

По его словам, средств у облгазов на инвестиционную составляющую хронически не хватает, в результате чего газопроводы изнашиваются, а многие вообще находятся в аварийном состоянии.

"Средств на инвестиционную программу хронически недостаточно для покрытия необходимых инвестиций в инфраструктуру, а газопроводы, соответственно, из года в год стареют, и уже очень много аварийных газопроводов, и очень много газопроводов, которые исчерпали свой срок эксплуатации", – отметил глава ассоциации.

Он добавил, что, с одной стороны, инфраструктура требует модернизации, а с другой – оптимизации.

"Чтобы в дальнейшем не нагружать потребителей содержанием избыточной инфраструктуры, …однозначно подходы к тарифообразованию, регулированию и привлечению инвестиций должны быть пересмотрены государством", – констатируют в ассоциации.

По мнению главы ассоциации, государству необходимо в первую очередь стимулировать инвестиции именно в отрасль газораспределения.