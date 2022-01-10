Почему средства из COVID-фонда вложили в дороги

17:15 30 Август Киев, Украина

Вчера, в эфире телеканала, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал подробный и обоснованный ответ на вопрос, который беспокоил многих украинцев: почему средства из COVID-фонда были вложены в строительство дорог. Основную мысль Арахамия выразил так: деньги на строительство дорог, взятые из фонда борьбы с коронавирусом - это "инвестиции в самих себя".

"Если бы мы их не потратили, то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги", - сказал народный депутат.

Арахамия подчеркнул, что каждая гривна, вложенная в дороги, приносит в бюджет шесть гривен дохода.

"Деньги должны работать. Каждая гривна, которая вложена в дороги, шесть гривен приносит в течение четырех лет в бюджет. Это инвестиция в самих себя. Мы приближаемся к тому, чтобы в этом году сделать 4 200 км, это исторический рекорд, а программа - за пять лет сделать 20 тысяч км", - сказал он.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал возможные кадровые ротации в составе правительства уже нынешней осенью.