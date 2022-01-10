Почему средства из COVID-фонда вложили в дороги

Вчера, в эфире телеканала, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал подробный и обоснованный ответ на вопрос, который беспокоил многих украинцев: почему средства из COVID-фонда были вложены в строительство дорог. Основную мысль Арахамия выразил так: деньги на строительство дорог, взятые из фонда борьбы с коронавирусом - это "инвестиции в самих себя".
Арахамия подчеркнул, что каждая гривна, вложенная в дороги, приносит в бюджет шесть гривен дохода.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал возможные кадровые ротации в составе правительства уже нынешней осенью.
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