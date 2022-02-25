Почему Россию не отключают от финансовой системы SWIFT – объяснение Politico

18:17 25 Февраль Киев, Украина





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с искренним онлайн-призывом к исключению России из базирующейся в Бельгии сети, заявив, что «каждый, кто сейчас сомневается в том, следует ли России запретить доступ к SWIFT, должен понять, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и дети тоже будут на их руках».



Но в то время как Соединенные Штаты, Великобритания и некоторые столицы ЕС заявили, что выступают за запрет, другие страны ЕС, такие как Германия, Италия и Австрия, дали понять, что не хотят разыгрывать все свои санкционные карты на данном этапе. Отчасти причина, по словам чиновников, заключается в том, что европейские страны используют систему SWIFT для оплаты российского газа, от которого они сильно зависят.



Канцлер Германии Олаф Шольц 24 февраля заявил, что вопрос SWIFT следует отложить «до ситуации, когда необходимы и другие шаги».



Этот пошаговый подход победил, несмотря на то, что лидеры услышали напрямую по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. Также было неясно, что могло послужить поводом для новых санкций, учитывая, что глава внешнеполитического ведомства ЕС уже объявил вторжение «одним из самых мрачных часов для Европы со времен Второй мировой войны».



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита признал: «Многие лидеры разделяют мнение о том, что Россию нужно исключить из системы SWIFT, но для принятия санкций необходимо единогласное решение».



В то же время Politico цитирует другого представителя дипломатического корпуса Европейского Союза на правах анонимности: «Похоже, для того чтобы изолировать Путина экономически, нужно подождать, пока на Киев пойдут ковровые бомбардировки [метод бомбардировки с массированными налетами и покрытием обстрелами максимальной площади]».



Утром, Зеленский сделал резкое заявление о санкциях, заявив, что российские войска возобновили атаки по всей Украине, поражая как гражданские, так и военные цели. Даже договорившись на экстренном саммите о том, что лидеры ЕС назвали «масштабным и болезненным» пакетом экономических санкций в ответ на шокирующее военное нападение Москвы на Украину, они избегали призыва Украины отключить Россию от международной платежной системы SWIFT Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с искренним онлайн-призывом к исключению России из базирующейся в Бельгии сети, заявив, что «каждый, кто сейчас сомневается в том, следует ли России запретить доступ к SWIFT, должен понять, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и дети тоже будут на их руках».Но в то время как Соединенные Штаты, Великобритания и некоторые столицы ЕС заявили, что выступают за запрет, другие страны ЕС, такие как Германия, Италия и Австрия, дали понять, что не хотят разыгрывать все свои санкционные карты на данном этапе. Отчасти причина, по словам чиновников, заключается в том, что европейские страны используют систему SWIFT для оплаты российского газа, от которого они сильно зависят.Канцлер Германии Олаф Шольц 24 февраля заявил, что вопрос SWIFT следует отложить «до ситуации, когда необходимы и другие шаги».Этот пошаговый подход победил, несмотря на то, что лидеры услышали напрямую по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. Также было неясно, что могло послужить поводом для новых санкций, учитывая, что глава внешнеполитического ведомства ЕС уже объявил вторжение «одним из самых мрачных часов для Европы со времен Второй мировой войны».Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита признал: «Многие лидеры разделяют мнение о том, что Россию нужно исключить из системы SWIFT, но для принятия санкций необходимо единогласное решение».В то же время Politico цитирует другого представителя дипломатического корпуса Европейского Союза на правах анонимности: «Похоже, для того чтобы изолировать Путина экономически, нужно подождать, пока на Киев пойдут ковровые бомбардировки [метод бомбардировки с массированными налетами и покрытием обстрелами максимальной площади]».Утром, Зеленский сделал резкое заявление о санкциях, заявив, что российские войска возобновили атаки по всей Украине, поражая как гражданские, так и военные цели.

«Сегодня утром мы защищаем свое государство в одиночку. Как и вчера, самые могущественные силы мира наблюдают издалека. Вчерашние санкции убедили Россию?», — сказал он.

Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напрямую пожаловался Шольцу на позицию Германии в отношении SWIFT по призыву лидеров стран Большой семерки (G7).

«Премьер-министр подчеркнул, что бездействие или недостаточная реакция Запада будут иметь немыслимые последствия», — говорится в отчете Даунинг-стрит.

На пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден также указал, что ЕС является главным препятствием на пути запрета.

«Сейчас отключение России, это не та позиция, которую хочет занять остальная Европа», — сказал Байден.

После завершения шестичасовых дискуссий ранним утром в пятницу лидеры ЕС стремились подчеркнуть единство реакции на войну Путина и обсудить согласованный ими широкий пакет санкций. Ожидается, что меры будут официально приняты позже в пятницу.

«Мы будем призывать Кремль к ответу», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Утвержденный сегодня вечером пакет масштабных и точечных санкций европейскими лидерами наглядно демонстрирует, что — он окажет максимальное влияние на российскую экономику и политическую элиту».





Но было ясно, что SWIFT был яблоком раздора.



Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «приостановка SWIFT затронет РФ меньше, чем Евросоюз», и утверждал, что



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что запрет SWIFT для России также « окажет огромное влияние» на ЕС.



Некоторые чиновники ясно заявили, что причиной их беспокойства по поводу исключения Москвы из системы были платежи за газ. По словам фон дер Ляйен, новые санкции затронут пять областей: финансовый сектор, энергетический сектор, транспортный сектор, экспортный контроль и визовую политику.Но было ясно, что SWIFT был яблоком раздора.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «приостановка SWIFT затронет РФ меньше, чем Евросоюз», и утверждал, что Россия могла бы использовать «собственную платежную систему, а во-вторых, она немедленно перешла бы на китайские платежные системы».Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что запрет SWIFT для России также « окажет огромное влияние» на ЕС.Некоторые чиновники ясно заявили, что причиной их беспокойства по поводу исключения Москвы из системы были платежи за газ.

«Если бы ЕС пошел на такой шаг, «это означало бы, что существует высокий риск того, что Германия больше не будет снабжаться газом или сырьем», — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в ток-шоу «Maischberger» на немецком телеканале ARD. телевидение в четверг вечером.

Тем не менее, Линднер сказал, что SWIFT может быть включен в санкции на более позднем этапе: «Все варианты на столе, включая этот».



Однако для польского Моравецкого ключевой проблемой является сильная зависимость таких стран, как Германия, от экспорта энергоносителей из России.

«Мы, как Европейский Союз, покупаем много российского газа, много российской нефти. А президент Путин берет деньги у нас, у европейцев. И он превращает это в агрессию, вторжение», — сказал он.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник спросил, почему высокопоставленные немецкие политики, такие как Шольц и Линднер, предлагают ЕС рассмотреть более жесткие санкции только в случае ухудшения ситуации.