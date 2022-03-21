Почему деньги с онкозаболеваний перевели на ремонт дорог

За восемь месяцев текущего года предусмотренная на реализацию программы сумма практически не использовалась, поэтому деньги перевели на другую потребность, а проект по диагностике онкозаболеваний реализуют в следующем году.

Как объяснили, на проект совершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине в текущем году было потрачено 0,4% от выделенных средств (104,7 млн грн) и реализация проекта в этом году уже невозможна. Поэтому, чтобы деньги не пропали их направят на строительство дорог во Львовской области.

Все решения по перераспределению средств принимаются межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Напомним, Укравтодор получил 61,55 млн грн, Минобразования — чуть более 33 млн грн, еще 10 млн грн получило Минэнерго.