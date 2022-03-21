Почему деньги с онкозаболеваний перевели на ремонт дорог

09:37 28 октября Киев, Украина

За восемь месяцев текущего года предусмотренная на реализацию программы сумма практически не использовалась, поэтому деньги перевели на другую потребность, а проект по диагностике онкозаболеваний реализуют в следующем году.

Как объяснили, на проект совершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине в текущем году было потрачено 0,4% от выделенных средств (104,7 млн грн) и реализация проекта в этом году уже невозможна. Поэтому, чтобы деньги не пропали их направят на строительство дорог во Львовской области.

Фото: Онкозаболевания и их исследования реализуют в 2021 году

Все решения по перераспределению средств принимаются межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Напомним, Укравтодор получил 61,55 млн грн, Минобразования — чуть более 33 млн грн, еще 10 млн грн получило Минэнерго.