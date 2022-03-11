Почему дефолт в России неизбежен и что будет после него?

Российское правительство заняло около $49 млрд, выпустив долларовые и еврооблигации, и в ближайшие месяцы должно выплатить проценты их держателям.
Теоретически у государства достаточно резервов для покрытия долга — $643 млрд.
Но США, ЕС, Япония заблокировали все операции с Банком России, и регулятор не может использовать международные резервы в валютах и в золоте.
По бумагам, по которым государство должно выплатить купоны 16 марта, нет возможности погасить долг в рублях.
Если правительство решит платить в российской валюте, а как известно, Путин издал указ от 5 марта, который потенциально может привести к деноминации платежей по государственному долгу в иностранной валюте в местную валюту для кредиторов в западных странах, тогда произойдет технический дефолт — потому что не будут выполнены обязанности перед инвесторами так, как юыло обещано.
После дефолта Россию ждёт «венесуэльский сценарий».
Южноамериканская страна и её государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA объявили дефолт на $60 млрд в 2019 году.
Всё это приведёт к тому, что еще в несколько раз вырастут цены на товары и услуги по сравнению с их уровнем на сегодня.
Теоретически у государства достаточно резервов для покрытия долга — $643 млрд.
Но США, ЕС, Япония заблокировали все операции с Банком России, и регулятор не может использовать международные резервы в валютах и в золоте.
По бумагам, по которым государство должно выплатить купоны 16 марта, нет возможности погасить долг в рублях.
Если правительство решит платить в российской валюте, а как известно, Путин издал указ от 5 марта, который потенциально может привести к деноминации платежей по государственному долгу в иностранной валюте в местную валюту для кредиторов в западных странах, тогда произойдет технический дефолт — потому что не будут выполнены обязанности перед инвесторами так, как юыло обещано.
После дефолта Россию ждёт «венесуэльский сценарий».
Южноамериканская страна и её государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA объявили дефолт на $60 млрд в 2019 году.
Всё это приведёт к тому, что еще в несколько раз вырастут цены на товары и услуги по сравнению с их уровнем на сегодня.
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