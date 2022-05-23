По версии НБУ названы имена банков, нарушивших нормативы

18:23 19 августа Киев, Украина

Стали известны имена банков, нарушивших нормативы. Так, самым злостным нарушителем на август месяц является банк "Земельный капитал".



Шесть украинских банков нарушали нормативы к началу августа, сообщила пресс-служба НБУ.



Так, норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали:



• Ощадбанк – 140,725%;

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• Индустриалбанк – 18,65%.



В свою очередь Первый инвестиционный банк оказался нарушителем норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) – 36,3%.



Проминвестбанк и Индустриалбанк нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) с показателями 96,59% и 46,75% соответственно.



Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк. Показатель – 137,27%.



В то же время банк "Земельный капитал" нарушал шесть нормативов: • Ощадбанк – 140,725%; Проминвестбанк – 128,25%; Приватбанк – 85,83%;• Индустриалбанк – 18,65%.В свою очередь Первый инвестиционный банк оказался нарушителем норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) – 36,3%.Проминвестбанк и Индустриалбанк нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) с показателями 96,59% и 46,75% соответственно.Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк. Показатель – 137,27%.

• норматив регулятивного капитала Н1 – 102,942 млн грн, при норме не менее 200 млн грн;

• норматив краткосрочной ликвидности Н6 – 48,71%, при норме более 60%;

• норматив Н7 – 37,27%, при норме не более 25%;

• норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 – 30,11% при норме не более 25%;

• норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам LCRвв – 15,31% при норме не менее 100%;

• норматив коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR – при норме 69,8% при норме более 80%.



Решение отнести "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных было принято 11 августа. НБУ объяснил его невыполнением обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.