По мнению Шмыгаля жилой фонд готов к зиме на половину

15:18 22 Июль Киев, Украина

Денис Шмыгаль предоставил информацию о состоянии жилого фонда в Украине. По данным, озвученным на заседании правительства, уже свыше 800 тысяч домов прошли стадию ремонтных работ. Из этого свидетельствует тот факт, что жилой фонд Украины на 50 процентов готов к зимнему периоду.

"По состоянию на середину лета, на 15 июля, готовность жилого фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается и жилых домов, школ, учреждений здравоохранения. По информации, которую предоставляют нам регионы, комплексно уже отремонтировано и подготовлено уже более 800 тыс. домов. Мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных тепловых сетей и готовим тепловые пункты обогрева ", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что на эти работы расходы уже составили более 6 млрд грн, теплых кредитов для утепления домов выдано более чем 600 млн грн.

"Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины - 21 млрд метров кубических", - добавил Шмыгаль. В Киеве планируют заменить более 100 км теплосетей при подготовке к следующему отопительному сезону. На это выделили 450 млн грн.