По итогам 2022 года банки рф могут потерять почти 8 триллионов рублей

Сильнейшее с 1990-х падение экономики при рекордной за 20 лет инфляции сулит российской банковской системе убытки, которых она не видела за всю свою современную историю.
На фоне западных санкций, резкого снижения платежеспособности клиентов и обвала фондового рынка банки по итогам 2022 года могут потерять 7,8 триллиона рублей.
Согласно прогнозу Центробанка, убыток банковской системы составит от 3,5 до 5,8 трлн рублей, а еще 2 трлн рублей кредитные организации могут потерять на отрицательной переоценке акций и облигаций, рухнувших на Московской бирже после начала войны.
Итоговый убыток банков может превысить два годовых оборонных бюджета страны (3,6 трлн рублей), шесть годовых бюджетов всей системы высшего образования (1,26 трлн) и за один год «уничтожит» всю прибыль, накопленную сектором за последние пять лет, следует из оценок ЦБ.
Совокупные потери Сбера и ВТБ из-за санкций и участия в мерах поддержки экономики могут составить 600 млрд рублей, пишут Греф и Костин.
За две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса снизились более чем в два раза, и это без учета убытков по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов, жалуются банкиры.
Банк России, напомним, не стал публиковать большинство показателей банковского сектора за февраль, засекретив как общий баланс банковской системы, так и итоговый результат ее работы.
Из ежемесячного отчета «О развитии банковского сектора», который ЦБ опубликовал 21 марта, исчезли 4 из 8 традиционных разделов. Под грифом «секретно» оказались данные о финансовом результате банков (прибыль/убыток), качестве кредитного портфеля, просроченной задолженности, ценных бумагах на балансе и ситуации с капиталом.
До конца года банковской системе понадобится докапитализация на 3,5 трлн рублей, из которых 2,2 трлн придется предоставить государству в виде экстренных мер поддержки, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Дыру в капитале придется закрывать 129 банкам, на которые приходится 68% активов системы вне Сбера. Среди них — 6 системно значимых кредитных организаций, в том числе государственные, которым понадобятся вливания на 1,5 трлн рублей, подсчитали в ЦМАКП.
На фоне западных санкций, резкого снижения платежеспособности клиентов и обвала фондового рынка банки по итогам 2022 года могут потерять 7,8 триллиона рублей.
Согласно прогнозу Центробанка, убыток банковской системы составит от 3,5 до 5,8 трлн рублей, а еще 2 трлн рублей кредитные организации могут потерять на отрицательной переоценке акций и облигаций, рухнувших на Московской бирже после начала войны.
Итоговый убыток банков может превысить два годовых оборонных бюджета страны (3,6 трлн рублей), шесть годовых бюджетов всей системы высшего образования (1,26 трлн) и за один год «уничтожит» всю прибыль, накопленную сектором за последние пять лет, следует из оценок ЦБ.
Совокупные потери Сбера и ВТБ из-за санкций и участия в мерах поддержки экономики могут составить 600 млрд рублей, пишут Греф и Костин.
За две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса снизились более чем в два раза, и это без учета убытков по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов, жалуются банкиры.
Банк России, напомним, не стал публиковать большинство показателей банковского сектора за февраль, засекретив как общий баланс банковской системы, так и итоговый результат ее работы.
Из ежемесячного отчета «О развитии банковского сектора», который ЦБ опубликовал 21 марта, исчезли 4 из 8 традиционных разделов. Под грифом «секретно» оказались данные о финансовом результате банков (прибыль/убыток), качестве кредитного портфеля, просроченной задолженности, ценных бумагах на балансе и ситуации с капиталом.
До конца года банковской системе понадобится докапитализация на 3,5 трлн рублей, из которых 2,2 трлн придется предоставить государству в виде экстренных мер поддержки, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Дыру в капитале придется закрывать 129 банкам, на которые приходится 68% активов системы вне Сбера. Среди них — 6 системно значимых кредитных организаций, в том числе государственные, которым понадобятся вливания на 1,5 трлн рублей, подсчитали в ЦМАКП.
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