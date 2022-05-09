По инициативе "Нафтогаза" в Украине пройдет международная нефтегазовая конференция

Чтобы привлечь инвестиций, для развития украинской нефтегазовой отрасли и усилить интеграцию с ЕС в вопросах энергобезопасности, Нафтогаз проведет Украинский газовый инвестиционный конгресс.
Мероприятие при поддержке Министерства энергетики Украины и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины состоится в Киеве с 20 по 22 октября 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
В период глобального энергетического перехода к возобновляемым источникам энергетики Нафтогаз сосредотачивается на добыче газа как наиболее экологически чистого ископаемого топлива. Сейчас компания является одним из крупнейших производителей газа в Европе с годовой добычей 14 млрд кубометров.
В общей сложности Нафтогаз имеет газовые активы, которые позволят увеличить запасы до 600 млрд кубометров.
Как инициатор Украинский газового инвестиционного конгресса Нафтогаз участвует в создании платформы для эффективного сотрудничества, поиска новых концепций и решений, а также совместных действий по надежной и безопасной энергии.
Планируется, что участие в событии примут до 1000 бизнес- и политических лидеров со всего мира, с докладами выступят 30 спикеров в течение трех дней.
Планируется, что участие в событии примут до 1000 бизнес- и политических лидеров со всего мира, с докладами выступят 30 спикеров в течение трех дней.
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