По инициативе "Нафтогаза" в Украине пройдет международная нефтегазовая конференция

15:24 05 августа Киев, Украина

Чтобы привлечь инвестиций, для развития украинской нефтегазовой отрасли и усилить интеграцию с ЕС в вопросах энергобезопасности, Нафтогаз проведет Украинский газовый инвестиционный конгресс

Мероприятие при поддержке Министерства энергетики Украины и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины состоится в Киеве с 20 по 22 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В период глобального энергетического перехода к возобновляемым источникам энергетики Нафтогаз сосредотачивается на добыче газа как наиболее экологически чистого ископаемого топлива. Сейчас компания является одним из крупнейших производителей газа в Европе с годовой добычей 14 млрд кубометров.

"Разведка и освоение новых акваторий Черного моря вместе с нетрадиционными и глубокими месторождениями газа являются частью планов Нафтогаза на ближайшие годы. Реализация этих планов требует около 20 миллиардов инвестиций долларов США в течение следующих 10 лет", - говорится в сообщении.

В общей сложности Нафтогаз имеет газовые активы, которые позволят увеличить запасы до 600 млрд кубометров.

«Украина, а вместе с ней и Нафтогаз, играют ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Имея вторые по объему запасы газа на континенте, Украина имеет наибольшую возможность роста добычи природного газа в Европе. Во время Украинского газового инвестиционного конгресса мы планируем представить наши инвестиционные возможности всему миру », - сообщил председатель правления Национальной акционерной компании « Нафтогаз Украины » Юрий Витренко.

Как инициатор Украинский газового инвестиционного конгресса Нафтогаз участвует в создании платформы для эффективного сотрудничества, поиска новых концепций и решений, а также совместных действий по надежной и безопасной энергии.



Планируется, что участие в событии примут до 1000 бизнес- и политических лидеров со всего мира, с докладами выступят 30 спикеров в течение трех дней.