По данным ООН: 26 человек владеют половиной богатств мира

Выступая с речью в честь дня рождения экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, 18 июля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на огромное финансовое неравенство в мире. Он отметил, что сегодня всего 26 богатейших человек в мире владеют богатством, которое равно доходам половины населения планеты.

При этом более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства, отметил Гутерриш. Единственным критерием неравенства он назвал разницу в уровне финансового благосостояния.

По его словам, качество жизни людей сегодня зависит от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов.

"Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения", - отметил он.

По словам главы ООН, из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, в связи с чем ухудшается физическое и психическое здоровье людей.

Он также назвал ужасающим тот факт, что около 17 процентов детей, родившихся 20 лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли.

Ранее сообщалось, что в своей речи Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством - Новый глобальный договор, целью которого будет создание более справедливого мироустройства на планете.