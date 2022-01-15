По данным Госказначейства бюджет Украины пополнился на 4 миллиарда гривен

13:22 07 Сентябрь Киев, Украина

В местные бюджеты страны на 7 сентября поступило 191 345,1 млн гривен, что на 4 432,5 млн гривен больше, чем было по состоянию на 31 августа. Об этом свидетельствуют данные Государственного казначейства.

По состоянию на 7 сентября в Госбюджет страны поступило 697 243,9 млн гривен, что на 14 700,7 млн гривен больше, чем было по состоянию на 31 августа.

Сумма военного сбора по состоянию на 7 сентября составляет 15 208,4 млн гривен, что на 441,7 млн гривен больше, чем было по состоянию на 31 августа. Сумма возмещенного налога на добавленную стоимость по состоянию на 7 сентября составляет 93 362,8 млн гривен, что на 1 851,8 млн гривен больше, чем было по состоянию на 31 августа.

Сумма поступлений единого социального взноса на 4 сентября составляет 186 525,5 млн гривен, что на 4 891,9 млн гривен больше, чем было по состоянию на 28 августа.