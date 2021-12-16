Платные камеры в СИЗО принесли госбюджету свыше 3 млн грн

Денис Шмыгаль опубликовал в своих социальных сетях информацию о пополнении государственного бюджета с оплаты тюремных камер. Платные камеры в следственных изоляторах (СИЗО) принесли Украине свыше 3 миллионов гривен.

Отмечается, что премьер-министр на совещании с министром юстиции Денисом Малюськой обсудил вопросы медицинского обеспечения, питания, соблюдения прав и надлежащих бытовых условий людей, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы.

"Министр доложил, что реформа пенитенциарной системы продолжается. Экспериментальный проект "Платные камеры" уже помог привлечь в госбюджет 3,3 млн гривен", - написал Шмыгаль.

Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы. Ранее Минюст открыл платные камеры в СИЗО Киева, Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области, Днипре, Житомире, Одессе и Николаеве. Платные камеры в СИЗО постоянно заполнены.