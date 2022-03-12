Платные камеры в СИЗО – 3,93 млн грн дохода

Государственный проект по предоставлению платных камер в СИЗО не пополняет бюджет страны. Министерство юстиции рассказало, что все деньги, заработанные на продаже камер используют для ремонта и восстановления бесплатных камер. Минюст опубликовал данные, что в целом уже заработано 3,93 млн гривен.

«3,93 млн грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер. Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест», - говорится в сообщении.

В Минюсте уверяют, что все средства, заработанные в ходе проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов:

«На сегодня было обновлено 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения».

Напомним, что первые платные камеры повышенного комфорта в украинских следственных изоляторах появились в мае 2020 года. В частности платная камера в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве, проживание в которой обойдется в 2 тыс. грн в сутки, имеет большую площадь, чем обычная, свежий ремонт, а также отдельный душ.

В Лукьяновском следственном изоляторе есть шесть VIP-камер (одна из них женская). Там стоят по четыре односпальные кровати, тогда как в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных. В платных «комнатах» есть кондиционер, микроволновая печь, плазменный телевизор, холодильник. Питание у жителей улучшенного формата также отличается. Дневная норма в них одинаковая, но есть возможность выбора.

В начале января 2021 министр юстиции Денис Малюська сообщил, что общий доход от использования платных камер в следственных изоляторах превысил 2 млн грн. В то же время, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обращаться с иском в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить возможность снимать платную камеру в следственных изоляторах.