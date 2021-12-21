Платные камеры СИЗО принесли доход в 500 тысяч гривен

Уже 17 СИЗО в Украине начали пополнять бюджет страны, предоставляя услугу «платная камера». Как сообщается на странице МинЮста Украны в соцсетях, платные камеры пользуются спросом и уже принесли дохода почти на полмиллиона гривен. Самыми прибыльными оказались камеры в Киевском СИЗО, менее популярными – в СИЗО Вольнянска.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495 500 гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО. Наибольшая сумма была уплачена за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора – 332 тыс. грн.

Согласно обнародованной ведомством инфографике, наименьший доход от услуги получило Вольнянское учреждение исполнения наказаний – 3300 грн.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

30 июня министр юстиции Украины Денис Малюська показал отремонтированные камеры Киевского следственного изолятора, на них были потрачены деньги, полученные от сдачи в аренду платных камер СИЗО.

24 июля Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.