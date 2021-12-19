Платежи за кредит в карантин: штрафы или отсрочки?

08:05 13 Июль Киев, Украина

Во время карантина и еще месяц после его окончания украинцам не будут начислять штрафы, неустойки и пени за просрочку платежей по кредитам. 4 июля соответствующий закон № 691-IX вступил в силу. Документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса, согласно которым от штрафов освобождаются не только потребительские займы, но и в принципе любые кредиты, выданные банками и другими кредитными организациями. Об этом сообщает Протокол.

Но тут есть важный нюанс: выплачивать тело кредита и проценты придется в любом случае. То есть, по факту, это лишь отсрочка на период карантина. Кроме этого, в случае неисполнения обязательства кредитор может обратить взыскание на ипотеку, инициировать вопрос о досрочном расторжении договора и возврата займа.

В соответствии со статьей 549 Гражданского кодекса, неустойкой (штрафом, пеней) является денежная сумма или другое имущество, которые должник должен передать кредитору в случае нарушения должником обязательства. Штраф и пеня - это разновидности неустойки. То есть, этот закон освобождает должника именно от уплаты неустойки в указанный период, говорится в сообщении.

"В то же время, не стоит забывать, что Гражданский кодекс Украины, кроме мер ответственности штрафного характера (таких как неустойка), предусматривает меры ответственности компенсационного характера. Это, во-первых, платежи, установленные ст. 625 ГК Украины за нарушение денежного обязательства - инфляционные, а также 3% годовых от просроченной суммы, которые не являются неустойкой в понимании положений ст. 549 ГК Украины, и, во-вторых, право кредитора требовать возмещения убытков и морального вреда. Об освобождении от данных мер ответственности не идет ", - рассказал юрист Роман Синюта.

Таким образом, по словам юриста, должник во время карантина и / или 30 дней после его окончания освобождается от уплаты неустойки. При этом, должник по требованию кредитора обязан уплатить предусмотренные ст. 625 Гражданского кодекса Украины инфляционные просрочки и 3% годовых от просроченной суммы.

"Кроме этого, кредитор имеет право требовать от должника возмещения убытков / морального вреда, возникших в результате несвоевременной уплаты кредита (займа)", - добавил Роман Синюта.

Отмечается, что если закон не предусматривает возмещение морального вреда при нарушении договорного обязательства, и в самом договоре тоже ничего об этом не сказано, то такое возмещение не может быть присуждена судом.