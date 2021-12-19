Платежи за кредит в карантин: штрафы или отсрочки?

Во время карантина и еще месяц после его окончания украинцам не будут начислять штрафы, неустойки и пени за просрочку платежей по кредитам. 4 июля соответствующий закон № 691-IX вступил в силу. Документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса, согласно которым от штрафов освобождаются не только потребительские займы, но и в принципе любые кредиты, выданные банками и другими кредитными организациями. Об этом сообщает Протокол.
Но тут есть важный нюанс: выплачивать тело кредита и проценты придется в любом случае. То есть, по факту, это лишь отсрочка на период карантина. Кроме этого, в случае неисполнения обязательства кредитор может обратить взыскание на ипотеку, инициировать вопрос о досрочном расторжении договора и возврата займа.
В соответствии со статьей 549 Гражданского кодекса, неустойкой (штрафом, пеней) является денежная сумма или другое имущество, которые должник должен передать кредитору в случае нарушения должником обязательства. Штраф и пеня - это разновидности неустойки. То есть, этот закон освобождает должника именно от уплаты неустойки в указанный период, говорится в сообщении.
Таким образом, по словам юриста, должник во время карантина и / или 30 дней после его окончания освобождается от уплаты неустойки. При этом, должник по требованию кредитора обязан уплатить предусмотренные ст. 625 Гражданского кодекса Украины инфляционные просрочки и 3% годовых от просроченной суммы.
Отмечается, что если закон не предусматривает возмещение морального вреда при нарушении договорного обязательства, и в самом договоре тоже ничего об этом не сказано, то такое возмещение не может быть присуждена судом.
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