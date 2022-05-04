План ПФУ по получению средств недовыполнен

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины заявила о том, что ведомство недополучило средства. Единый социальный взнос не принес в ПФУ 19,4 млрд гривен за период январь-ноябрь 2020 года. Также, в пресс-службе отметили, что общая сумма расхождения с планом составляет 1 млрд гривен.

Планы по поступлению средств от уплаты единого социального взноса в январе-октябре 2020 года также были недовыполнен на 17,9 млрд грн.

По состоянию на конец ноября 2020 года доходы ПФУ составили 416 млрд грн, расходы – 435 млрд грн. Сообщается, что 251 млрд – собственные доходы, 165 млрд грн – средства, полученные из госбюджета, направленные на финансирование пенсионных программ.

Согласно данным Пенсионного фонда план по поступлениям ЕСВ удалось выполнить только в январе. Самыми проблемными месяцами были апрель и май, когда Фонд недосчитался 3,7 и 3,4 млрд грн соответственно.